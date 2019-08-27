Başkan Erdoğan ve Putin fuar alanını birlikte inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması beklenen görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

FUAR ALANINI BİRLİKTE İNCELEDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan ile Putin, SU57 savaş uçağını da beraber inceledi.