Sürpriz görüşmede neler konuşuldu? İşte kritik zirvenin detayları

Başkan Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen zirvede neler konuşulduğunu 24 muhabiri Ahmet Örsoğlu anlattı.

SÜRPRİZ GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTULAR?

Görüşmede güvenli bölgedeki hazırlıkların ele alındığı bilgisini veren Örsoğlu, "Hulusi Akar'dan güvenli bölgeyle ilgili 'Sınırda artık hazırlıklar tamam' ifadesini kullandı. ABD'yle bugün tamamlanmasını beklenen görüşmeler bekleniyor.

Görüşmelerin beklenmesini biliyoruz ama bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede son durum ne, özellikle TSK ve MİT bölgede ne gibi faaliyerler yapıyor, TSK'nın atacağı adım sonrasında bölge de son durum nasıl şekillenecek? Görüşmede bunların mini konuşması yapıldı" dedi.

Türkiye güvenli bölge dışında, Fırat'ın doğusundaki bölgeleri de önünde tutuyor diyen Örsoğlu, "Bu noktadaki hazırlıklar tam gibi. İşte o hazırlıkların ne aşamada olduğu görüşüldü. Askerlerimizle beraber MİT'te o bölgede önemli faaliyetler yürütüyor.

Bu faaliyetlerde son durum ne? Bunlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan arasında ele alındığını ifade edelim" dedi.

ABD ile görüşmelerin sadece askeri kanatta etmediğini hatırlatan Örsoğlu, "Görüşmeler MİT kanadıyla da devam ediyor. İşte ABD ile sürdürülen o istihbari paylaşımlar, bilgiler de son durum ne, yeni bir bilgi var mı, Türkiye'nin atacağı yeni adımlar sonrasında ABD'den ne gibi karşılıklar gelecek? İşte bunları kritik görüşmede ele alındı" bilgisini aktardı.