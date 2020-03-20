Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
Başkan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.
O anlar Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..."
Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar... pic.twitter.com/qiMof7rjbm— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2020