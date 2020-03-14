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  3. Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşılıklı ulaşımın durdurulmasını kararlaştırdı

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşılıklı ulaşımın durdurulmasını kararlaştırdı

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev karşılıklı ulaşımın durdurulmasını kararlaştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

AA


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