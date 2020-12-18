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18 Aralık 2020 Cuma 14:25 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan uyardı: Bütün vatandaşlarımız dikkat etsin

Başkan Erdoğan uyardı: Bütün vatandaşlarımız dikkat etsin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, " Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin." dedi.

Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Bu süreç içerisinde çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Erdoğan şunları söyledi: 

Malum tedbirler alıyoruz, alacağız. Müslümanlar olarak bu süreci en iyi şekilde atlatmalıyız. Temizlik, mesafe ve bununla birlikte maskelerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. En önemlisi de maske. Virüsün vücutlarımıza girmemesi lazım, bu da maskeyle oluyor. Bütün belediyelerimiz ücretsiz maske dağıtıyor zaten. 

"VATANDAŞLARIMIZ DİKKAT ETSİN"

Malum yılbaşında cuma, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı var. Hafta içi de 21'de başlıyor, bütün vatandaşlarımız dikkat etsin, kurallara riayet etsin. Rabbim yar yardımız olsun. Rabbimden bütün hastalarımıza şifa diliyorum" dedi. Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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