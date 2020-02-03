Başkan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen DEİK İş Konseyi toplantısında katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi." dedi.

Başkan Erdoğan "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

Başkan Erdoğan: Sayın Başkanla bu konuda mutabık kaldık