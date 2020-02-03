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Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından

Başkan Erdoğan: Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından

Başkan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi." dedi.

Başkan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen DEİK İş Konseyi toplantısında katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi." dedi.

Başkan Erdoğan "Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi" açıklamasında bulundu.

UKRAYNA İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

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