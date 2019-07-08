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  3. Başkan Erdoğan Twitter'daki profil fotoğrafını değiştirip bu notu yazdı

Başkan Erdoğan Twitter'daki profil fotoğrafını değiştirip bu notu yazdı

Başkan Erdoğan Twitter'daki profil fotoğrafını değiştirip bu notu yazdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni 15 Temmuz logosunu, Twitter'da profil resmi yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter'daki profil resmi '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında hazırlanan yeni logo ile değiştirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimim 3'üncü yıl dönümünde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında yurt genelinde yürütülecek etkinliklerde kullanılmak üzere hazırlanan yeni logo 'www.15temmuz.gov.tr' adlı internet sitesinden yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın Twitter'daki resmi hesabın profil resmide hazırlanan yeni logo ile değiştirildi. Logo değişimine ilişkin '#YeniProfilResmi' notu paylaşıldı.

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