Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı... Türkiye'yi 'adı var kendi yok' devletçiklerden biri sananlar var

Başkan Erdoğan resmi Twitter hesabı üzerinden videolu bir paylaşımda bulundu.

"Türkiye'yi etrafta çokça var olan “adı var kendi yok” devletçiklerden biri sananlar olduğu anlaşılıyor." diyen Erdoğan "Biz bu gafillere, Türkiye’nin gerektiğinde baş veren ama baş eğmeyen büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.