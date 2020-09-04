Başkan Erdoğan: Türkiye'yi rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacak

Başkan Erdoğan'ın açılış töreninde konuşmalarının satır başları:

Mevcut yolda 317 km’yi 4 saat 14 dakikada kat eden bir sürücü, Otoyolu kullandığında 275 km giderek 2 saat 22 dakikada aynı yolu gidecektir.

Ulaşımda gitmediğin, gidemediğin yer senin değildir anlayışıyla En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar ülkemizin her karışını erişilebilir kılmak amacıyla yola çıktık.



Karayolu, havayolu, demiryolu taşımacılığında ülkemize adeta çağ atlattık.

Bu yol ülkemize 1 milyar 628 lira gelir sağlayacak.



Marmara Denizi'ni saran otoyolun tamamlanmasıyla, en yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgenin ulaşım sorununu çözmüş olacağız.

Koronavirüs döneminde açtığımız projeler bile ülkemize kazandırdıklarımızı göstermeye yeter.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bir diğer özelliği, döşenen fiber iletişim ağı vasıtasıyla akıllı yol olarak tasarlanmış olmasıdır.

Terör örgütü, Ilısu Barajı ile ilgili neler çektirmedi ki ama biz dur durak bilmedik, barajı bitirdik.

Hedefimiz, 18 Mart 2022'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açmak, durmak yok, yola devam anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kimsenin parmak sallayarak konuşamayacağı, kimsenin üzerinde operasyon yürütemeyeceği bir Türkiye kurduk.

Savunma sanayinde kendine yeterliliğini yıldan yıla artıran bir ülke olarak kimseye minnet etmeyecek hale geldik.

Türkiye’nin boynundaki siyasi boyundurukları kırıp attık. Türkiye’nin ayaklarındaki prangaları parçalayıp attık. Kendine güvenen bir Türkiye inşa ettik.

(Seyhan'da) İnşasına Devlet Bahçeli Köprüsü adıyla başlanan eserin adını Bahçeli'nin talebiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak belirledik.

Doğu Akdeniz'de ve pek çok yerde Türkiye'nin ağırlığı hissediliyorsa arkasında siyasi ve ekonomik gücümüz var.

Nice tuzaklarla durduramadıkları Türkiye'yi, ahlak ve vicdan dışı oyunlarla rotasından çıkarmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Dışardaki ve içerideki bozguncuların senaryoları birer birer deşifre oluyor. Kaosla, darbeyle, tuzakla durduramadıkları Türkiye’yi ahlak ve vicdan dışı yeni oyunlarla rotasından çıkartmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaktır.

Siyasi olarak yok hükmünde kabul edilen bir devletten tüm denklerde kritik role sahip bir ülke seviyesine çıktık.