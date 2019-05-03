Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı: Durmak, dinlenmek yok

Başkan Erdoğan, "Sistemli çalışmanın önemini bilmemiz gerekiyor. Hemen olsun demekle olmuyor. Planlı ve sistemli çalışılmalı. Bunun önemini biliyoruz" şeklinde konuştu.

İHRACAT RAKAMLARINI AÇIKLADI

Türkiye İnovasyon Haftasında konuşan Başkan Erdoğan, "Geçen ay itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84,4'e ulaştı. 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için yaptığımız ihracatın katma değerini yükseltmemiz gerekiyor. Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakıp, kanatlanıp uçma döneminin eşiğine gelmiş durumdadır. İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz. Yapay zekanın her alanında etkinliğini hissettirdiği bir dönemde konvansiyonel yöntemlerle ön plana çıkamayız." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN BELİNİ KIRACAĞIZ"

Başkan, "Bu gelişim terörle mücadelede şuanda ulaştığımız başarıyı sağlamamızı sağladı. Bu gelişim gücü bize başarıyı getirdi. Başarı artarak devam ederken de çok kısa zamanda terörün belini kıracağız" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak dinlenmek yok. Dünyaya ne kadar açılırsak hedeflerimize o derece yaklaşırız. Her ne kadar birileri bizi kendi içimize kapanmaya zorluyorsa bu tuzağa düşmeyeceğiz. Kendimiz, evlatlarımızın umudunu bize bağlamış tüm dostlarımız için her alanda ülkemizi zirveye taşıyacağız. Göreve geldiğimde bizim savunma sanayindeki yerli üretimimiz yüzde 20 idi. Ama şimdi yüzde 68'e çıktı. Bunu yakalamamış olsaydık terörle mücadelede başarıya ulaşamazdık. Bu başarı artarak devam ederken inşallah çok kısa zamanda da terörün belini bu ülkede kıracağız buna inancımız tam."

"BİZE KARŞI YAPILAN OPERASYONLAR BİZİ DAHA GÜÇLÜ KILAR"

"17 yılda ülkemizi 3 katından fazla büylütmeyi, ihracatını 4,5 kat, turizmini 4 katına çıkarmayı başarmış bir ülkeyiz. En önemli terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz. Mesele birlik ve beraberlikse hamdolsun vesayetle mücadeleden darbe girişimlerine kadar her konuda tek yürek, tek yumruk olarak hareket eden bir milletiz. Ecdadın 600 yıllık bir cihan devletinin küllerinden yepyeni cumhuriyet kurmayı başardığı yerde biz bu genç fidanı yeni bir çınara dönüştürmeyi başarırız. İstedikleri kadar birliğimize, beraberliğimize, ekonomimize, sınırlarımıza saldırsınlar. Bu tür operasyonlar sadece bizim hedeflerimize ulaşma azmimizi daha da perçinler ve bizi daha da güçlü kılar."

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