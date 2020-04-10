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  3. Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Polis Teşkilatı'mızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türk Polis Teşkilatı’mızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Ülkemizde barış, refah ve huzurun güvencesi Türk Polis Teşkilatı’mızın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vesileyle milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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