  • $7,8228
  • 9,4308
  • 459.326
  • 1328.83
  • Haberler
  • Güncel
  • Başkan Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor
03 Aralık 2020 Perşembe 14:18 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor

Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor. CHP'deki taciz skandalına ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor. CHP'deki taciz skandalına ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Senin tecavüzcün kötü benimki iyi, senin ahlaksızın kötü benimki iyi, yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yoktur. belediye başkanlarının, belediye başkan yardımcılarının aşağılık kabahatlerini örtmek için 40 takla atan bunlar değil mi?" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

İran hükümeti halk tarafından baskı altında, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyecek? İran'da

Muhsin Fahrizade cinayetinin perde arkası

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

28 yıl sonra işgalden kurtarılan Laçin'in görüntüleri yayınlandı

Uğur böcekleri şehri bastı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.