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29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:45 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:09

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi. Görüşmede, Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, görüşmeye ilişkin detayları Twitter hesabından paylaştı. 

Erdoğan ve Trump'ın bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: 

"Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

AA

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