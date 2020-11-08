Başkan Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu: Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz

Başkan Erdoğan, konuşmasında, "İş dünyamızın her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor, sıkıntılarına, sorunlarına çözüm üretiyoruz." dedi.

Erdoğan, "Bu ülkenin potansiyelini bilen çok iyi bilen girişimcilerimiz şeamet tellallarına kulak asmadan Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım yapıyor." ifadesini kullandı.

"HAYALLERİMİZİ PROJELERE, PROJELERİMİZİ DE TEK TEK GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Hayallerimizi önce projelere, projelerimizi de zaman içinde tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAKTIR"

Erdoğan, "Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır." dedi.