Başkan Erdoğan: "TOKİ konutları, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesi"

Başkan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldı.

AA'da yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta inşa edilecek konutların, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edeceğini belirterek, "İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız." dedi.

Konuşmasına Arnavutluk'u ve Arnavutları selamlayarak başlayan Erdoğan, Arnavutluk'ta 21 Eylül ve 26 Kasım 2019 tarihlerinde yaşanan depremler sonrasında Türkiye'nin hemen imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, "Arnavutluk, Türkiye'nin Balkanlar'daki yakın dostu ve ortağıdır. Arnavutluk halkının sevincini sevincimiz, kederini de kederimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Eylül depreminin akabinde Arnavutluk'a, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından dört TIR dolusu yardım malzemesi ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, "Kasım'daki deprem felaketinin ardından da sağladığımız diğer yardımlara ilaveten Arnavut kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. Kovid-19 salgınına rağmen, geçtiğimiz temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık ve inşaata başladık. Bugün de Çevre ve Şehircilik Bakanımın katılımıyla Arnavut kardeşlerimiz için inşallah sıcak birer yuvaya dönüşecek bu konutların temel atma törenini gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Toplam 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olacak bu projenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konutlar, Türkiye-Arnavutluk dostluğunun yeni bir nişanesini teşkil edecektir. İnşallah, en kısa zamanda konutların ilk etabını tamamlayıp, depremde evlerini kaybeden kardeşlerimize teslim etmeye başlayacağız. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden Arnavut kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim'den bizleri, her türlü felaketten, musibetten, salgın hastalıktan korumasını niyaz ediyorum.

Değerli dostum Edi Rama'nın az önce yapmış olduğu konuşmayı ben de bütün duygusallığımla izledim. Kendisinin özellikle bu sürece vereceği katkıyla inanıyorum ki bu depremin felaketlerini kısa zamanda ortadan kaldıracak ve tüm depremzedelere bu güzel konutlarda, bu güzel oluşumda yer almalarını sağlamış olacağız. Bu düşüncelerle, ülkemizce inşa edilen konutların Laç şehri sakinlerine ve Arnavut kardeşlerimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konutlarda aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle bir ömür boyu huzur ve sağlık içinde oturmanızı diliyor, yaklaşan yeni yılınızı tebrik ediyor, bir kez daha sizleri muhabbetle selamlıyorum."