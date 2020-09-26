Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te... Festival alanında konuşma gerçekleştiriyor

Başkan Erdoğan Gaziantep'te TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni'ne katılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.