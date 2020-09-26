26 Eylül 2020 Cumartesi 14:38 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te... Festival alanında konuşma gerçekleştiriyor
IHA
Başkan Erdoğan, TEKNOFEST 2020 festival alanında konuşma yapıyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen ve ilk kez Gaziantep'te yapılan Teknofest 2020'de ödül töreni heyecanı yaşanıyor. Stantları gezen Başkan Erdoğan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Başkan Erdoğan Gaziantep'te TEKNOFEST 2020 Ödül Töreni'ne katılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.