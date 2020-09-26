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26 Eylül 2020 Cumartesi 14:38 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2020'ye katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi

Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2020'ye katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi
IHA

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST 2020 etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep'e geldi.

Başkan Erdoğan, Teknofest etkinliklerine katılmak ve açılışlar yapmak amacıyla Gaziantep’e geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne((TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep’e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.

Başkan Erdoğan alınan tedbirler arasında havalimanından çıkarak, festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi’ne doğru hareket etti.

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

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