Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6841
  • 6,2952
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan teklif etmişti! SU-35'ler İstanbul'a indi

Başkan Erdoğan teklif etmişti! SU-35'ler İstanbul'a indi

Başkan Erdoğan teklif etmişti! SU-35'ler İstanbul'a indi

Başkan Erdoğan'ın teklifi üzerine Putin, 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Erdoğan'ın teklifine olumlu yanıt veren Putin, İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te sergilenmek üzere SU-35 savaş uçağı gönderdi.

SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor dizisinin ilk günüydü... Ünlü oyuncu ve ailesi ölümden döndü
4,5 milyon TL'ye 19 şehir gezecek
Tuba Ünsal gözyaşları içinde anlattı: 'Asıl ben şiddete uğradım'
Pınar Altuğ'dan yeni yaşında 13 kıza destek
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli'den ağza alınmayacak sözler!
<p>Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından kent genelinde şiddetli rüzgar etkisini gös

İstanbul´daki Fırtınadan Korkutan Görüntü! Faciadan Saniyelerle Kurtuldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi

Her derde deva! İşte Portakal kabuğu faydaları!