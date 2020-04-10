Başkan Erdoğan talimatı verdi: Türkiye'den Libya'ya yardım

Milli Savunma Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler çerçevesinde, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ile danışma timlerine sağlık malzemesi gönderildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Covid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libyalı kardeşlerimize ve bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerimize sağlık malzemeleri gönderildi."

Öte yandan, koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Libya’ya gönderilecek uçağa yüklenen yardım paketlerinin üzerine Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözlerinin yazılması da dikkat çekti.

Ayrıca, paketlerin üzerine "Türkiye’den Libya halkına sevgilerle" notu düşüldü.

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