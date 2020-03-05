Başkan Erdoğan talimat vermişti: Detayları ortaya çıktı

Yeni hastane; nitelikli hasta odalarıyla, modern ameliyathaneleri ve laboratuvarlarıyla; son teknoloji MR, tomografi, CT anjiyo, Pet-CT, dijital röntgen ve benzeri görüntüleme sistemleriyle hizmet verecek. 270 dönüm arazi üzerine inşa edilecek hastanenin yapımı ile ilgili proje çalışmalarında ise sona gelindi.

KKTC'ye yeni hastane yapılacağı müjdesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Kapalı Maraş'ın açılması ile ilgili yapılan toplantıya katılan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lefkoşa'ya tam donanımlı bir hastane yapılacağını açıkladı.

BİR SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

KKTC'de yapılacak hastane tam donanımlı bir sağlık üssü olacak şekilde yapılacak. En modern teknik imkânlarla inşa edilecek hastane, ileri teknoloji ürünü cihazlara ve donanımlara sahip olacak.

Dijital altyapı ile güçlendirilecek hastanede, vatandaşın sağlık hizmetini en hızlı ve kolay şekilde halledeceği bir sistem kullanılacak. Bu çerçevede; nitelikli hasta odalarıyla, modern ameliyathaneleri ve laboratuvarlarıyla; son teknoloji MR, tomografi, CT anjiyo, Pet-CT, dijital röntgen ve benzeri görüntüleme sistemleriyle hizmet verecek. Hastaneye başvuran hastalar, sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını, başka bir yere gitmek zorunda kalmadan sonuçlandırabilecek.

KKTC'de şuanda 42 yıl önce faaliyete geçen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni kullanılıyor. (DHA)