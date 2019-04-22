Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8413
  • 6,5756
  • 239.548
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan Sri Lanka'da ölen mühendisin babasıyla görüştü

Başkan Erdoğan Sri Lanka'da ölen mühendisin babasıyla görüştü

Başkan Erdoğan Sri Lanka'da ölen mühendisin babasıyla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka’da ki saldırıda hayatını kaybeden Türk Mühendis Serhan Selçuk Nariçi’nin (34) acılı babasına taziye dileklerini iletti.

x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ikisi de Adıyamanlı olan Türk Mühendislerin ailelerini yalnız bırakmadı. Terör saldırısında Sri Lanka’nın Başkenti Colombo’da otelin restoranda yemek yerken Adıyaman nüfusuna kayıtlı olan İnşaat Mühendisi Yiğit Ali Çavuş (25) ve Elektrik Elektronik Mühendisi Serhan Selçuk Nariçi (34) hayatını kaybetti.

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi’nin babası Mehmet Nariçi’ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı babaya başsağlığı dileklerinde bulunarak acılı aileye sabırlar dileyip,  bir istek yada taleplerinin olup olmadığını sordu.

Acılı baba ise gözyaşları içerisinde herhangi bir talebinin olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oğlunun ‘şehit’ sayılıp sayılmayacağını sordu. 

Erdoğan ise, “Şehit nazarında bakıyoruz” diyerek cevap verdi. 

İHA-DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'e özel annelik eğitimi!
Şarkıcı Emrah'ın oğluyla ilgili soru sorulunca neşesi kaçtı
Ünlü oyuncu için istenen ceza belli oldu
Oyuncu Pelin Akil ikiz bebeklerinin doğum anlarını paylaştı
Seda Sayan canlı yayında operasyon yaptırdı
18 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi Kapodokya´yı gezenleri büyülüyor.

Kapadokya denildiği zaman akla ilk gelen yerlerden: Ihlara Vadisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kağıthane'de inşaat alanının destek duvarı çöktü

Prim eksiği olana müjdeli haber