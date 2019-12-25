Başkan Erdoğan Tunuslu gazetecileri tatlı bir dille uyardı: Sizi sevdiğim için söylüyorum, acilen bırakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti. Başkan Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

"SİZLERİ SEVDİĞİM İÇİN SÖYLÜYORUM"

Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısında konuşmaya başlayan Başkan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu.Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" diyerek tatlı bir dille uyardı.