Başkan Erdoğan, Sisi'nin bulunduğu yemeğe katılmadı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan, liderler için verilen ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin de bulunduğu yemeğe katılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Sisi'nun bulunduğu masada Erdoğan için ayrılan sandalye boş kaldı.

ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

BM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülke liderleri bire bir ve heyetlerle yoğun teması sürüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALİH İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KİTAROVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİÇOTAKİS'İ KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BABİS'İ KABUL ETTİ

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Çekya Başbakanı Babis ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

SANDALYESİ BOŞ KALDI

BM Genel Kurulda yaptığı konuşmanın ardından liderlerin bulunduğu salona hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'yi görünce yemeğe katılmaktan vazgeçti. Masaya oturmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrılan sandalyenin boş kalması dikkatleri çekti...

2014 YILINDA DA AYNI MASAYA OTURMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014 yılında, BM Eski Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile aynı masada olmayı reddettiği için katılmamıştı.

"SİSİ'YLE AYNI MASAYA OTURMAM DEMİŞTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile kendisini barıştırmak isteyen liderlerin olduğunu belirtmiş, "Halkın yüzde 52 oyunu almış olan Mursi'yi ve arkadtaşlarını mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masaya oturmam" diye konuşmuştu. (Habertürk)