Başkan Erdoğan: Sınırlarımızı güvenlik altına almak için her yöntemi kullanmayı sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör kaynağının kurutulmaya devam edildiğini belirterek, "Terör tehdidini kaynağında kurutma stratejimiz çerçevesinde, Irak sınırındaki örgüt yuvalarını birer birer ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'da yayımlandığı mesajında, "Suriye'de ülkenin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde bir çözüm bulana kadar, sınırlarımızı güvenlik altına almak için her yolu ve yöntemi kullanmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Erdoğan, "Sınırlarımızı terör örgütlerine ve onları maşa olarak kullananlara teslim etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

"AKDENİZ'DEKİ HAKLARIMIZA SAYGI DUYULMASINI BEKLİYORUZ"

Akdeniz'de diyalog kanallarını açık tutan kararlı duruşumuzu sonuna kadar koruyacağız açıklamasında bulunan Başkan Erdoğan şunları ifade etti:

"Akdeniz'de çatışma, gerilim haksızlık, hukuksuzluk peşinde asla değiliz. Tek talebimiz, ülkemizin haklarına, hukukuna çıkarlarına saygı gösterilmesidir. Diyalog kanallarını açık tutan duruşumuzu sonuna kadar koruyacağız"

Erdoğan, "Avrupa Birliği ve komşularımız başta olmak üzere tüm ülkeleri, Türkiye'nin verdiği güvenlik ve barış mücadelesini desteklemeye, en azından bu mücadeleye saygı duymaya davet ediyoruz" dedi.