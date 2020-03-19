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  3. Başkan Erdoğan, şehit gümrük personeli Turan'ın ailesine başsağlığı diledi

Başkan Erdoğan, şehit gümrük personeli Turan'ın ailesine başsağlığı diledi

Başkan Erdoğan, şehit gümrük personeli Turan'ın ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA'nın aktardığı habere göre, alınan bilgiye göre, Başkan Erdoğan'ın, 2 Mart 2020 tarihinde Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca PKK'lı teröristlerce atılan roket nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Turan'ın ailesine başsağlığı diledi.  


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