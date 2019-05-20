Başkan Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Hatay sınır bölgesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün, Şanlıurfa'da şehit olan Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi ve Siirt'te şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Bayburt'ta AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan askerler Kapaklıkaya ve Gidergelmez, Hatay sınır bölgesinde silah kazasında şehit düşen Piyade Onbaşı Üstün, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda Şanlıurfa'da şehit olan Komiser Yardımcısı Kayadibi ve Siirt'te şehit olan güvenlik korucusu Koçak'ın ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek, taziye dileklerini iletti.

(AA)