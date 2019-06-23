Başkan Erdoğan seçim sonuçlarını takip edeceği Vahdettin Köşküne geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini takip etmek için Kısıklı’daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı’daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü’ne geçti.
(İHA)