Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,728
  • 6,4344
  • 258.061
  • 98561.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan Saraybosna'ya gitti

Başkan Erdoğan Saraybosna'ya gitti

Başkan Erdoğan Saraybosna'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere saat 12.15'te "TC-TUR" uçağıyla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin ALTHEA Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p>Terör örgütü PKK/KCK´nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Halmat Diyar kod adlı Diy

Kandil’de bir ilk! PKK’nın kritik ismi öldürüldü… İşte operasyonun detayları

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trafik magandaları hamile kadının olduğu otomobile saldırdı!

İlk görüntü geldi! İşte Apple'ın yeni bombası