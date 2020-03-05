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  3. Başkan Erdoğan Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti

Başkan Erdoğan Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti

Başkan Erdoğan Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ana gündemi İdlib olan zirve için Kremlin Sarayı’nda bugün bir araya gelecek.

Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019’daki “Soçi Mutabakatları”nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

ÇANTADAKİ TEK GÜNDEM İDLİB!

Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019’daki “Soçi Mutabakatları”nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.


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