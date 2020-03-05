Başkan Erdoğan Rusya'da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib zirvesi için Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye ve İdlib’deki gelişmeleri ele alacak



Başkan Erdoğan ve Rus lider, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

ÇANTADAKİ TEK GÜNDEM İDLİB!

Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019’daki “Soçi Mutabakatları”nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya “ateşkes” için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.