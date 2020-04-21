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Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü. İkili arasındaki telefon görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan ve Putin, iki ülke arasında ve bölgesel meselelerde yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.


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