Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.