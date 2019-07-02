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  3. Başkan Erdoğan resmi temaslar için bulunduğu Çin'den ayrıldı

Başkan Erdoğan resmi temaslar için bulunduğu Çin'den ayrıldı

Başkan Erdoğan resmi temaslar için bulunduğu Çin'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Pekin'den "TC TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'den ayrıldı. Resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etmek üzere Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Erdoğan'ı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Pekin'den ayrıldı.

(AA)

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