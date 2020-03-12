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  3. Kremlin'den açıklama geldi! Başkan Erdoğan ve Putin'den İdlib görüşmesi

Kremlin'den açıklama geldi! Başkan Erdoğan ve Putin'den İdlib görüşmesi

Kremlin'den açıklama geldi! Başkan Erdoğan ve Putin'den İdlib görüşmesi

Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Kremlin, telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'de tansiyonun düştüğüne dikkat çektiğini duyurdu.

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin, telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'de tansiyonun düştüğüne dikkat çektiğini duyurdu.

İki lider 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

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