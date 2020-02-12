Başkan Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ile telefonda görüştü. İdlib'deki son durum ele alındı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca iki liderin, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız