Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi son dakika

Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 10:35’te Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bugün bir araya gelecek. İki liderin gündeminde İdlib olacak. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylı açıklamaları takip edebilirsiniz.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bugün bir araya gelecek.

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞMESİ SAAT KAÇTA?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 10:35’te Rusya’nın başkenti Moskova’ya hareket etti. Görüşmenin saati ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, saat 10.35'te Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.