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Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı

Başkan Erdoğan paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından AK Parti, Türkiye’nin partisidir mesajıyla bir video paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini kazanan video, "Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz." sözleriyle sona erdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o paylaşımı...

TM Dijital Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini kazanan paylaşımda yer alan video, “AK Parti, Türkiye’nin partisidir.” mesajıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmadan kesitlere yer verilen video, şu sözlerle sona erdi:

“Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz.”

İşte kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşım:

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