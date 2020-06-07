07 Haziran 2020 Pazar 18:36 | Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan paylaştı: Ankara'da mesaiye devam...
Başkan Erdoğan, sosyal paylaşım sitesinden Ankara'daki mesaisine ilişkin fotoğraflarını, "Ankara'da mesaiye devam" ifadeleriyle paylaştı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul'dan çalışmalarını yürüten ve video konferansla toplantılar gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 gün önce Ankara'ya döndü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çalışmalarını sürdüren Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Ankara'da mesaiye devam" mesajı paylaştı.
Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çekilen fotoğrafları da yer aldı.