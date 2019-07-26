Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Imran Khanile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en sert şekilde kınadığını ifade etmiş; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilemiş; dost ve kardeş Pakistan halkına taziyelerini iletmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alınmıştır.''