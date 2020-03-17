Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın corona virüs ile ilgili mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edeceğini açıkladı. Vatandaşlar "Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Başkan Erdoğan 18 Mart 2020 Çarşamba günü açıklama yapacak.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN AÇIKLAMASI

Sayın Cumhurbaşkanımız Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.