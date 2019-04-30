Başkan Erdoğan, Müslüman olan ünlü sanatçıyı böyle tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Müslüman olarak Türkiye'de de yaşamaya başlayan ABD'li ünlü şarkıcı Della Miles'ın Sheraton Grand Otel İstanbul'da kaldığını öğrendi. Erdoğan, tanışmak istediği Miles'i davet etti. Recep Tayyip Erdoğan, Della Miles'ı Müslüman olduğu için tebrik etti. Emine Erdoğan ise KADEM'in çalışmalarında kendisini de görmekten mutlu olacağını söylediği Miles'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne davet etti.

Della Miles, sosyal medya hesabından "Sayın Başkan Erdoğan ile tanıştım, bugün dünyanın önde gelen liderlerinden biri ile tanıştım. Onun elini sıkmak çok heyecan verici idi, onun sıcak ve güzel eşine sarılmak çok güzel ve heyecanlı bir duygu idi. Her gün insan bir dünya lideri ile tanışıp, şakalaşıp konuşamıyor. O ve eşinin hayatımda özel bir yeri var" dedi.