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  3. Başkan Erdoğan müjdeli haberi vermişti... Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar

Başkan Erdoğan müjdeli haberi vermişti... Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar

Başkan Erdoğan müjdeli haberi vermişti... Hatice anne oğluyla kucaklaştı! İşte o anlar

Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğünde görüştükleri evlatlarını bağrına bastı.

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı.


 
Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce, 8 Ekim'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hatice Ceylan ve eşi, oğulları Cafer'i görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.
           
Cafer ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Ceylan çifti, evlatlarını bağrına bastı.
 
Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, 4 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu oğlunun elini sıkı sıkı tuttu, gözyaşı döktü.

(AA)


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