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Başkan Erdoğan MİT'in yeni binasında incelemeler yaptı

Başkan Erdoğan MİT'in yeni binasında incelemeler yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasını incelemek için geldi. Saat 12.40 civarında bölgeye gelen Erdoğan'ın incelemeye aldığı MİT binası yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerine inşa edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere helikopterle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni binasına geldi. Erdoğan son teknolojiyle donatılmış MİT'in yeni binasına saat 12.40 civarında yanında bir ekiple gelirken, çevrede alınan güvenlik önlemleri de artırıldı.

MİT'in yeni binası yaklaşık 5 bin dönüm alanın üzerine kurulu ve 'kale' olarak nitelendirilen bina 3 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrili. Bina ve çevresinde sinyal kesici dinlemeyi önleyen sistemlerinde de bulunduğu edinilen bilgiler arasında.

Ana binanın iç içe katmanlar şeklindeki mimari yapısı da dikkat çeken özelliklerinden biri olarak gösteriliyor. Devasa ana binanın haricinde MİT personelinin atış talimi yapacağı farklı bir bina da bölgede yer alıyor.

(Takvim)

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