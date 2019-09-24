Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7046
  • 6,2898
  • 279.213
  • 101847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği imza törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği imza törenine katıldı

Başkan Erdoğan, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği imza törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

BM Genel Merkezi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos da yer aldı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yıldız meraklandırdı: 'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Kendisiyle tanışmak isteyen hasta hayranını geri mi çevirdi?
Büyük aşk sona mı erdi?
Boşanma sonrası ilk görüntü
'Öyle bir kardeşim yok' demişti... Gerçek ortaya çıktı!
<p>İngiltere´den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu´nu geçerek New

İklim Aktivisti Greta Thunberg´den Liderlere Sert Eleştiri

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi duygu hangi hastalığı doğurur?

Bu köyün eşi benzeri yok