Başkan Erdoğan Malatya'da konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Buluşması'na ve toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan'ın şu sıralar burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İmam hatipleri üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Belediye başkanlığımızdan cumhurbaşkanlığına üstlendiğimiz tüm görevlerde imam hatiplere önem verdik. Biz bu çatı altında yoklukta ekmeğimizi paylaşmayı öğrendik. Birbirini sadece Allah için sevmenin eşsiz lezzetin tattık. Hepsinden önemlisi hayat karşısında soylu bir duruş sahibi olmayı öğrendik. Dört evladımın dördünü de imam hatip okullarına gönderdim. Bundan çok çok huzurluyum. Kendim de imam hatip mezunu olmayı büyük gurur vesilesiyle taşıdım.

İmam hatiplere tacizlerin arttığı son dönemde bu buluşma anlamlı. Seçim sonuçlarının belirli çevrelerdeki imam hatip hazımsızlığını nüksettirdiğini görüyoruz. İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor. Özellikle sosyal medyada kuruluşlarımıza yönelik itibar suikastleri düzenleniyor. Öğrenciye burs veren vakıf ve derneklere saldırıyorlar.



"SAKALINI KES DEDİLER, İSTİFA ETTİM"

İstanbul'da İETT'de şu anda sakallar bunlarla uğraşmaya başladılar. Bunu biz 12 Eylül'de yaşadık. O zaman İETT'deyim. Ne kadar sakallı varsa sakallarını kestiler. Belki ilginç gelecek, benim de sakalım vardı. Ya sakal ya istifa dediler ertesi gün istifamı verdim ayrıldım. 12 bin 500 lira alıyordum, özel sektörde 4 kat fazlası maaşla işe girdim ve 50 bin lira. Allah bir yerden kapıları kapatıyorsa başka kapıları açıyor. Seçim döneminde takılan özgürlük maskesi yerini baskıya, faşizmi aratmayan tahammülsüzlüğe bıraktı.

SANATÇILARA DİYARBAKIR TEŞEKKÜRÜ

Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar? Çünkü bunlar iki yüzlü. Bazı sanatçılar Diyarbakır'a gidiyorlar diye haber aldım. Şahsım ve milletim adına onlara teşekkür ediyorum. Burada milletimizin uyanışı çok önemli. PKK terör örgütünü arkasına alan partinin neleri istismar ettiğini bilmesi bizim de anlatmamız lazım. O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız.

"ÇEVRE DOSTLARI NEDEN PKK'YA 'DUR' DEMİYOR"

Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar... Ormanlarımız yakıldı. PKK bu ormanların yakılışını üstlendi mi, üstlendi. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK'ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı 'Durun' demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller."