Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0888
  • 6,8861
  • 326.922
  • 109601
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Başkan Erdoğan, maçı aracından takip etti

Başkan Erdoğan, maçı aracından takip etti

Başkan Erdoğan, maçı aracından takip etti

Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nda aracıyla seyir halindeyken, Çaykur Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etti.

Bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda aracıyla ilk sürüş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, berberinde araçta bulunanlara Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçının detaylarını sordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Altun görüntüleri, “Cumhurbaşkanımız Rizespor-Alanyaspor maçının son anlarını takip etmeyi de ihmal etmedi” ifadeleriyle paylaştı.

Görüntüde Erdoğan’ın, “Kimin maçı” sorusuna araçtakiler, “Rize’nin maçı var efendim” cevabı verildi. Araçtakiler Erdoğan’a, maçın skorunun 1-1 olduğunu ve uzatma dakikalarının oynandığını ifade etti, Erdoğan ise “Yok ya” tepkisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüntüleri sosyal medyada çok tıklananlar arasında yer alıyor.


<p>Türkiye’nin en büyük doğal limanı konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediy

İzleyenler büyülendi... Kocaeli'de görüntülendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Meltem-2 projesi kapsamında üretildi! İşte donanmanın havadaki gözü

Maçta kavga çıktı, kupayı sahaya bırakıp gittiler!