Başkan Erdoğan Macaristan'da

Başkan Erdoğan'ı, Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı'nda Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik personeli karşıladı. Başkan Erdoğan daha sonra Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü.

Başkan Erdoğan, Sandor Sarayına gelişinde Macaristan Cumhurbaşkanı Ader tarafından karşılandı. Görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Ader Türkiye ve Macaristan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere görüntü verdi.

Başkan Erdoğan'a Macaristan ziyaretinde; eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik ediyor.