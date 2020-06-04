Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Aşı Zirvesi'ne mesaj

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Aşı insanlığın ortak malı olmalıdır. Aşının üretilmesi kadar herkes için yeterli miktarda üretilmesi de önemlidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bütün dünyaya bir kez adha hatırlattı. Türkiye olarak salgının başından bu yana çağrı yapan ihtiyaç sahibi ülkelerin yardımına koştuk ve bu dönemde dayanışmanın altını çizdik.

Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.