04 Haziran 2020 Perşembe 16:51 | Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Aşı Zirvesi'ne mesaj
Son Dakika Haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne video mesaj göndererek katılımcılara seslendi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
Aşı insanlığın ortak malı olmalıdır. Aşının üretilmesi kadar herkes için yeterli miktarda üretilmesi de önemlidir. Kovid-19 esasen büyük bir aile olduğumuzu bütün dünyaya bir kez adha hatırlattı. Türkiye olarak salgının başından bu yana çağrı yapan ihtiyaç sahibi ülkelerin yardımına koştuk ve bu dönemde dayanışmanın altını çizdik.
Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız