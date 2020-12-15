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15 Aralık 2020 Salı 14:31 | Son Güncelleme:

Başkan Erdoğan, Letonya Büyükelçisi Vaivars'i kabul etti

Başkan Erdoğan, Letonya Büyükelçisi Vaivars'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars'i kabul etti. Vaivars, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars’i kabul etti. Vaivars, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Başkan Erdoğan’a güven mektubu sundu. 

Büyükelçi Vaivars’ın, yöresel kıyafetler giyinen eşi ve beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Başkan  Erdoğan’a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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