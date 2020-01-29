Başkan Erdoğan, 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir' demişti... Tepkiler çığ gibi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu.

Donald Trump, planının, Filistin'e başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sözde barış planının ölü doğduğu vurgulanarak, "Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gasbetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz." değerlendirmesine yer verildi.

Kudüs'ün, Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz. Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Orta Doğu'ya barış gelemez."

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz dönemde duyurduğu sözde barış planı adı altında 'Yüzyılın Anlaşması' dünyaya ilan ediliyor. 'Barış' adı altında Kudüs ve Filistin'i İsrail'in avuçlarına bırakmaya yönelik olan bu adıma tepkiler çığ gibi yükseliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN, 'KUDÜS MÜSLÜMANLARIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR' DEMİŞTİ

Başkan Erdoğan, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı iddiası ile ilgili olarak, şunları kaydetmişti,

"Kudüs Sayın Trump Müslümanların kırmızı çizgisidir. Filistin halkının yaraları kanamaya devam ederken, her gün hak ihlalleri, zulümler, baskılar sürerken, İsrail'e destek mahiyetinde böyle bir kararın alınması sadece uluslararası hukukun ihlali değil, aynı zamanda insanlık vicdanına da vurulmuş ağır bir darbedir. Amerika bütün işleri bitirdi de bu mu kaldı? DEAŞ'la da işi bitirdi, bu mu kaldı? Şu anda Netenyahu kendi içinde iç hesaplaşmalarını bitiremiyor. Biz, kesinlikle, son ana kadar buradaki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kaldı ki bu, bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail ile koparmaya kadar gidebilir."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VARANK'TAN TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Kubbet-üs Sahra görseli ile ingilizce paylaşımda bulundu.

Varank, ''Kudüs satılık değil.'' ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL: KUDÜS, ÖZGÜR FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR

ABD ve İsrail'in ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında Trump'ın Kudüs hakkında ilan ettiği kararın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

''Kudüs özgür Filistin'in başkentidir'' açıklamasında bulunan Gül, ''Kudüs, miracın kapısı, insanlığın ortak mirası, özgür Filistin’in başkentidir.'' ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Türkiye Büyük Millet Başkanı Mustafa Şentop, ABD ve İsrail ortak kararına sert tepki göstererek, ''Kudüs, daima kırmızı çizgimizdir.'' açıklamasında bulundu.

Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına yönelik, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Şentop, ''Bugün ABD Başkanınca ilan edilen tek taraflı ‘Plan’, Filistin meselesini, Kudüs’ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye’nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir.'' ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: KUDÜS İSLAM DÜNYASI'NIN KALBİDİR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin açıklamasına yönelik, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Hayır, Trump. Kudüs, İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devleti'nin Başkentidir." değerlendirmesinde bulundu.

BÜLENT TURAN: KUDÜS GÖZBEBEĞİMİZDİR, NEFESİMİZDİR

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'nin skandal kararı sonrası sosyal medya hesabı Twitter'dan karara tepki gösterdi.

Turan, ''Kudüs; gözbebeğimizdir, nefesimizdir. Filistin’in geleceği km’lerce uzaktan sözde barış planlarıyla çizilemez. Yüzyıllık plan, tarihe kara bir leke olarak geçecek. Filistin’de barış ortamının tesisi yerine gerilimi tercih etmek yüzyıllar boyu daha kayıp demek.'' açıklamalarında bulundu.

KIZILAY GENEL BAŞKANI KEREM KINIK: FİLİSTİN BAĞIMSIZ BİR DEVLETTİR

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın ABD ve İsrail'İn ortak kararına karşı durarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kınık, ''Filistin bağımsız bir devlettir, başkenti Kudüs’tür ve miracın durağı Kudüs tüm insanlığın ortak kutsalıdır.'' ifadelerini kullandı.

'YÜZYILIN HUKUKSUZLUĞU'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, twitter hesabından kararı hukusuzluk olarak değerlendirdi.

Şenocak, ''Bu yüzyılın anlaşması değil, olsa olsa yüzyılın hukuksuzluğu olur. ABD Başkanı Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı ve Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olarak tanınması asla kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.'' ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI TRUMP'IN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için son şans olduğunu ifade etmişti.

Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savunmuştu.

Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmuştu.

Donald Trump, planının, Filistin için başkenti Doğu Kudüs'te olan bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etmiş ancak söz konusu başkentin neresi olacağı konusunda detaya girmemişti.

Sözde Orta Doğu barış planına göre, Trump Filistin'e bağımsız bir devlet olabilmesinde gerekli koşulları yerine getirebilmesi için 4 yıllık süre öngördüklerini belirtmişti.

Trump ayrıca sözde barış planının, bağımsız Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu söylemişti.

(AA)